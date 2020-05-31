Трамп решил позвать Россию на саммит G7

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь, передает РИА "Новости" со ссылкой на журналистов президентского пула.

"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", — заявил Трамп.

Он пояснил, что хотел бы видеть на саммите также представителей РФ, Индии, Южной Кореи и Австралии.