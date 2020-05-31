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Трамп заявил, что хочет перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него РФ 

Газета.Ru и ещё 11 32 минуты назад
Трамп решил позвать Россию на саммит G7
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь, передает РИА "Новости" со ссылкой на журналистов президентского пула.
"Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", — заявил Трамп.
Он пояснил, что хотел бы видеть на саммите также представителей РФ, Индии, Южной Кореи и Австралии.
Ранее Дональд Трамп сообщал, что намерен провести саммит G7 в очном формате 10-12 июня, несмотря на пандемию коронавируса. Позднее администрация президента заявила, что саммит может быть перенесен на конец месяца.
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В мире , Политика , США , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , РИА Новости
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