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Трамп пообещал остановить «насилие толпы» 

РИА Новости и ещё 3 14 минут назад
Трамп пообещал остановить «насилие толпы»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пообещал остановить беспорядки.
"Мы не можем позволить и не позволим небольшой группе преступников и вандалов разрушать наши города", — сказал Трамп, выступая во Флориде.
"Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью", — сказал Трамп.
По его словам, насилием, которое "не имеет ничего общего со справедливостью и миром", руководят "антифа и другие радикальные левые группировки".
"Мы будем поддерживать память Джорджа Флойда и всех законопослушных граждан", — пообещал Трамп.
Он добавил, что попросил министерство юстиции ускорить расследование гибели Флойда от рук полиции.
"Смерть Джорджа большая трагедия, ее не должно было быть", — сказал Трамп.
Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , ФБР , Минюст РФ
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