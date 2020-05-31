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Макрон готов поехать на саммит G7, если туда прибудут остальные лидеры 

ТАСС и ещё 4 53 минуты назад
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Фото: ТАСС
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность прибыть в июне в США для участия в саммите "семерки" (G7) при условии, что так поступят и остальные лидеры стран этой группы. Об этом представитель Елисейского дворца сообщил в субботу агентству France-Presse.
По его словам, президент подчеркнул, что "для проводимого в очном формате саммита G7 необходимо присутствие всех".
"Президент заявил о своей готовности прибыть на такой саммит", — сказал источник.
При этом представитель администрации добавил, что "присутствие на саммите канцлера Германии Ангелы Меркель является важным фактором".
Высказывание президента было сделано после того, как Ангела Меркель отказалась совершить поездку на саммит в США. Представитель кабмина ФРГ уточнил, что такое решение связано с продолжающейся пандемией коронавируса.
"Необходимо также, чтобы данный саммит стал воплощением сплочения и подтверждением действий в нынешний критический международный момент. В связи с этим мы ожидаем, что председательствующие США уточнят нам свои намерения", — сказал также представитель Елисейского дворца.
По его словам, в субботу состоялся телефонный разговор Макрона с президентом США Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила во вторник, что США рассчитывают провести саммит G7 ближе к концу июня в очном формате. На прошлой неделе Трамп заявлял, что встреча, скорее всего, состоится в Белом доме. До этого он говорил, что рассматривает возможность проведения встречи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. 20 марта было объявлено, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.
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Комментарии
В мире , Европа , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , Дональд Трамп , Администрация США , France-Presse , США , Франция
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