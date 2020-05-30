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Стало известно о новом опасном вирусе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Мир под угрозой нового опасного вируса
Фото: Reuters
В мире может появиться новый опасный вирус — зоонозы, которые передаются от животного к человеку, распространение может произойти от обычных куриц, заявил американский исследователь Майкл Грегер.
Новый вирус может распространить обычная курица, мясо которой употребляют повсеместно на планете, заявил ученый, пишет Daily Mail.
Организм человека становится уязвимым к вирусам из-за условий, в которых выращивают кур, поскольку в животноводстве не соблюдается гигиена и используются различные химикаты, пояснил Грегер.
Новый штамм птичьего гриппа H5N1 появился в 1997 году, первым зараженным стал ребенок в Гонконге, он скончался от острой дыхательной и органной недостаточности.
Эксперт-инфекционист профессор Майкл Остерхольм считает, что H5N1 похож на эпидемию испанки, которая разразилась в 1918 году, и может повторить ее «успех».
В ВОЗ ранее сравнивали пики заболеваний коронавируса и испанки, отметив, что COVID-19 также может сильно обостриться в следующем году.
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В мире , ВОЗ
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