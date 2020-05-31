Трамп пригрозил протестующим «мощью» военных

Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам массовых беспорядков в стране использованием "неограниченной мощи" военных. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил, что если либеральные губернаторы и мэры не примут меры по более жесткому регулированию ситуации с протестами, федеральное правительство будет вынуждено вмешаться и использовать силы армии.

Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.