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Трамп пригрозил протестующим «неограниченной мощью» военных 

Газета.Ru и ещё 5 40 минут назад
Трамп пригрозил протестующим «мощью» военных
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пригрозил участникам массовых беспорядков в стране использованием "неограниченной мощи" военных. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Глава государства отметил, что если либеральные губернаторы и мэры не примут меры по более жесткому регулированию ситуации с протестами, федеральное правительство будет вынуждено вмешаться и использовать силы армии.
Ранее в штате Миннесота, а затем и в других штатах начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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В мире , США , Дональд Трамп
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