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Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Украинские силовики заявили о восьми обстрелах в Донбассе
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 8 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "8 раз нарушил режим прекращения огня". "Среди наших защитников не было потерь", — говорится в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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