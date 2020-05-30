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ВОЗ отреагировала на решение Трампа о разрыве отношений 

News.ru 1 час назад
ВОЗ отреагировала на решение Трампа о разрыве отношений
Фото: globallookpress.com
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает ущерб, нанесённый из-за действий президента США Дональда Трампа, заявившего о разрыве отношений и отказе сотрудничать с организацией. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, — цитирует её ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
1 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад сообщило, что Китай намеренно занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. К такому выводу пришла американская разведка.
15 апреля в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , США
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