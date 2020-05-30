ВОЗ отреагировала на решение Трампа о разрыве отношений 

Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, — цитирует её ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и переводят свои средства другим организациям, занимающимся проблемами здравоохранения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

1 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад сообщило, что Китай намеренно занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. К такому выводу пришла американская разведка.

15 апреля в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность.