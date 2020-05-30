Какой праздник 30 мая 

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Накануне, 29 мая, как писал «Рамблер», отмечались Международный день миротворцев ООН , Всемирный день здорового пищеварения и День военного автомобилиста России

В народном календаре славян 30 мая — Змеевик, Исаакий. Считается, что в эту пору змеи сползаются на змеиную свадьбу.

30 мая в Персию впервые послали русское посольство (1594 год), вышла первая французская газета La Gazette (1631), произошла давка на Ходынском поле в Москве (1896), мир впервые увидел структурную модель ДНК — двойную спираль (1953), впервые вышла программа «Час пик» Владислава Листьева (1994), в России ввели в обращение стотысячную купюру (1995).