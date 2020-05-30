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Какой праздник 30 мая 

Мария Иванова 10 минут назад
Какой праздник 30 мая
Фото: Wikipedia
В субботу, 30 мая, отмечаются Весенний выходной в Великобритании и День святой Жанны д’Арк (в католицизме). В этот день родился космонавт Алексей Леонов и умерла актриса Людмила Макарова.
Накануне, 29 мая, как писал «Рамблер», отмечались Международный день миротворцев ООН, Всемирный день здорового пищеварения и День военного автомобилиста России.
В народном календаре славян 30 мая — Змеевик, Исаакий. Считается, что в эту пору змеи сползаются на змеиную свадьбу.
30 мая в Персию впервые послали русское посольство (1594 год), вышла первая французская газета La Gazette (1631), произошла давка на Ходынском поле в Москве (1896), мир впервые увидел структурную модель ДНК — двойную спираль (1953), впервые вышла программа «Час пик» Владислава Листьева (1994), в России ввели в обращение стотысячную купюру (1995).
30 мая родились инженер, основоположник сопромата Петр Собко (1819), ювелир Карл Фаберже (1846), пианистка-педагог Елена Гнесина (1874), американский режиссер Франклин Шеффнер (1920), космонавт Алексей Леонов (1934), актер Александр Демьяненко (1937), певица Роксана Бабаян (1946), телеведущая Арина Шарапова (1961) и футболист Александр Головин (1996).
30 мая скончались национальная героиня Франции Жанна д’Арк (сожжена на костре в 1431 году), французский философ и писатель Вольтер (1778), писатель Борис Пастернак (1960), хоккеист Евгений Мишаков (2007) и актриса Людмила Макарова (2014).
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Комментарии
В мире , Арина Шарапова , Людмила Макарова , Александр Демьяненко , Алексей Леонов , Роксана Бабаян , Александр Головин , Франклин Шеффнер , Карл Фаберже , Борис Пастернак , Владислав Листьев , ООН , Великобритания
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