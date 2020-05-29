Китай раскрыл правду о происхождении коронавируса

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Исследователи протестировали образцы с рынка морепродуктов в Ухане, которые считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов заболевания. Таким образом, первый случай заражения человека коронавирусом произошел, скорее всего, не на рынке, а где-то еще.

Специалисты также доказали, что 13 первоначальных случаев заражения вирусом в Китае никак не связаны с рынком.

Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей подтвердилась.

По последним данным, в Китае зафиксировано более 84 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 4,5 тысяч человек скончались в результате пандемии.