В США назвали виновных в пандемии 

«То, что Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило сотней тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру», — сказал Трамп на пресс-конференции, его слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что Китай полностью контролирует ВОЗ несмотря на размер ежегодных взносов в 40 млн долларов, тогда как США платит 450 млн долларов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ и пообещал направить средства, которые предназначались для ВОЗ, в другие международные организации.