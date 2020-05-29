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В США назвали виновных в пандемии 

Вероника Полынина 20 минут назад
В США назвали виновных в пандемии
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в возникновении пандемии коронавируса.
«То, что Китай скрывал информацию об "уханьском" вирусе, позволило инфекции распространиться по всему миру, и это привело к глобальной пандемии и стоило сотней тысяч жизней американцев и более миллиона людей по всему миру», — сказал Трамп на пресс-конференции, его слова приводит «Интерфакс».
Он добавил, что Китай полностью контролирует ВОЗ несмотря на размер ежегодных взносов в 40 млн долларов, тогда как США платит 450 млн долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ и пообещал направить средства, которые предназначались для ВОЗ, в другие международные организации.
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В мире , Дональд Трамп , ВОЗ , Интерфакс , Китай , США
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