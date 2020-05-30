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В Миннеаполисе нацгвардия применила слезоточивый газ 

РИА Новости и ещё 44 2 часа назад
В Миннеаполисе нацгвардия применила слезоточивый газ
Фото: Reuters
Национальная гвардия применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе пятого полицейского участка в Миннеаполисе, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом они отогнали людей от заправочной станции, которая могла стать очередным объектом поджогов.
Как только люди рассеялись, отбежав на достаточное расстояние, на место в сопровождении "хаммеров" Нацгвардии прибыли несколько пожарных расчетов.
К этому времени огонь охватил как минимум три здания в районе полицейского участка, в том числе крупное отделение банка Wells Fargo и отделение почты.
Правоохранители выставили заслон из автомобилей и по громкой связи предупреждают людей, что противодействие им будет нарушением закона.
В ответ время от времени в их сторону летят крупные петарды, которые громко взрываются, не достигая цели. С другой стороны, некоторые предпочли покинуть место событий.
Массовые беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, запечатлевшем его задержание, видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Флойда доставили в больницу, но он умер в реанимации.
Четырех офицеров, задержавших Флойда, уже уволили из полиции. Одному из них предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. К расследованию гибели афроамериканца подключилось ФБР, объявившее это дело приоритетным.
Позже беспорядки начались и в других крупных городах США: Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас).
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В мире , Массовые беспорядки , Почта России , ФБР , РИА Новости , Миннеаполис
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