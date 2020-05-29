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В Испании число жертв коронавируса достигло 27 121 

РИА Новости 1 час назад
В Испании число жертв коронавируса достигло 27 121
Фото: РИА Новости
Жертвами коронавируса COVID-19 в Испании за последние семь дней стали 39 человек, общее число жертв составляет 27 121 человек, сообщает министерство здравоохранения Испании.
За последние сутки при помощи ПЦР-тестов были выявлены 187 случаев заражения, с начала эпидемии — 238 564. Днем ранее сообщалось о 182 случаях заражения за 24 часа. За семь дней 286 пациентов были доставлены в больницы (всего с начала эпидемии 123 891), 12 человек — в отделения интенсивной терапии (всего с начала эпидемии — 11 397). Данные о погибших за сутки минздрав больше не публикует, также как и данные о выздоровевших.
Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными провинциями страны ограничено.
После начала снятия карантина эпидемиологическая обстановка в стране продолжает улучшаться, небольшие очаги заболеваний были выявлены лишь в четырех регионах — Сеуте (граница с Марокко), Лериде (Каталония), Тотане (Мурсия) и Куэнке (Кастилия-Ла-Манча).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Минздрав РФ , Испания
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