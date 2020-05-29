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В Раде считают, что Украина имеет полное право покинуть Минские соглашения 

News.ru 23 минуты назад
Украина захотела покинуть Минские соглашения
Фото: Reuters
Киев обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко.
Украинские власти готовы пойти на это решение, если Москва «не будет соблюдать договоренности» по Донбассу. При этом, пишет РИА ФАН, выражение Мережко звучит абсурдно, так как Россия не является участником гражданской войны на Украине.
Конфликт в Донбассе длится уже более шести лет. Это происходит из-за несогласия жителей юго-востока Украины с режимом, который пришел к власти путем государственного переворота.
Как писала NEWS.ru, ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев пытается уйти от выполнения своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе.
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В мире , Наталья Никонорова , Александр Мережко , МИД , Верховная Рада , РИА ФАН , Киев , Москва
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