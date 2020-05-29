Украина захотела покинуть Минские соглашения

Украинские власти готовы пойти на это решение, если Москва «не будет соблюдать договоренности» по Донбассу. При этом, пишет РИА ФАН, выражение Мережко звучит абсурдно, так как Россия не является участником гражданской войны на Украине.

Конфликт в Донбассе длится уже более шести лет. Это происходит из-за несогласия жителей юго-востока Украины с режимом, который пришел к власти путем государственного переворота.