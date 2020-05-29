Китай заподозрили в подготовке к войне

Китай продолжает заниматься наращиванием численности войск на индийских границах в горном районе Ладакх, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на индийские СМИ.

В Индии назвали проводимую Китаем модернизацию инфраструктуры военной базы грубым нарушением соглашения от 2013 года. Согласно ему, в приграничных районах стороны обязуются не размещать военный контингент. В соглашении прописано, что в Ладакхе могут присутствовать исключительно пограничные силы.

Индия утверждает, что в Ладакхе находятся полторы тысячи китайских военных, которые сконцентрированы на северном берегу озера Пангонг, а также в регионе долины Галван.

Кроме того, рядом с приграничной зоной Китай разместил контингент в 5 тысяч военных, заявляют в Индии. По мнению индийских властей, «это создает широкий фронт для возможного вторжения на индийскую территорию».

В Китае отрицают обвинения Нью-Дели. Пекин не считает Ладакх территорией Индии.