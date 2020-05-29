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Китай заподозрили в подготовке к войне с Индией 

Вероника Полынина 30 минут назад
Китай заподозрили в подготовке к войне
Фото: AP
Китай продолжает заниматься наращиванием численности войск на индийских границах в горном районе Ладакх, пишет «Военное обозрение» со ссылкой на индийские СМИ.
В Индии назвали проводимую Китаем модернизацию инфраструктуры военной базы грубым нарушением соглашения от 2013 года. Согласно ему, в приграничных районах стороны обязуются не размещать военный контингент. В соглашении прописано, что в Ладакхе могут присутствовать исключительно пограничные силы.
Индия утверждает, что в Ладакхе находятся полторы тысячи китайских военных, которые сконцентрированы на северном берегу озера Пангонг, а также в регионе долины Галван.
Кроме того, рядом с приграничной зоной Китай разместил контингент в 5 тысяч военных, заявляют в Индии. По мнению индийских властей, «это создает широкий фронт для возможного вторжения на индийскую территорию».
В Китае отрицают обвинения Нью-Дели. Пекин не считает Ладакх территорией Индии.
Научный сотрудник национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Куприянов в комментарии «Московскому комсомольцу» выразил мнение, что вооруженный конфликт не выгоден ни Китаю, ни Индии, а появление подобных статей в индийских СМИ он объясняет нехваткой инфоповодов в условиях жесткого карантина в стране.
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Комментарии 90
В мире , Алексей Куприянов , РАН , ИМЭМО РАН , Московский комсомолец , Военное обозрение , Индия , Китай
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