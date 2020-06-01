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Кравчук оценил потери Украины после отказа от ядерного оружия 

Газета.Ru и ещё 6 47 минут назад
Оценены потери Украины из-за отказа от ядерного оружия
Фото: РИА Новости
Первый украинский президент Леонид Кравчук рассказал о потерях страны после подписания Будапештского меморандума. Об этом он заявил в программе главреда издания "Гордон" Алеси Бацман.
Он отметил, что Украина в связи с таким решением потеряла около $250 млрд
Бывший глава государства отметил, что ядерное вооружение, а также носители Backfire, то есть российские ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М, согласно классификации НАТО, "перешли в Россию".
Кравчук добавил, что украинские представители не инициировали переговоров с американской стороной о возмещении этой суммы.
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В мире , Армия , Оружие , Украина , Санкции , Москва и Киев , Леонид Кравчук , Алеся Бацман , НАТО
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