Оценены потери Украины из-за отказа от ядерного оружия

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Первый украинский президент Леонид Кравчук рассказал о потерях страны после подписания Будапештского меморандума. Об этом он заявил в программе главреда издания "Гордон" Алеси Бацман

Он отметил, что Украина в связи с таким решением потеряла около $250 млрд

Бывший глава государства отметил, что ядерное вооружение, а также носители Backfire, то есть российские ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М, согласно классификации НАТО , "перешли в Россию".

Кравчук добавил, что украинские представители не инициировали переговоров с американской стороной о возмещении этой суммы.