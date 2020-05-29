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Швеция опередила все страны мира по смертности из-за коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Швеция побила тревожный антирекорд по коронавирусу
Фото: EPA
Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю с 23 по 29 мая. Об этом сообщает The Daily Mail, данные подтверждаются статистикой на портале Our World in Data.
За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. Этот показатель выше, чем в любой другой стране и в 11 раз превышает среднемировой показатель, который равен 0,49. После Швеции идут Бразилия (4,51), Сан-Марино (4,21), Перу (4,12) и Великобритания (3,78).
По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано 36,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом нового типа; 4,4 тысячи смертей и 5 тысяч выздоровевших пациентов. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах.
В мире коронавирусом заразились уже более 5,9 миллионов человек. Эпидемия унесла жизни более 361 тысячу людей, поправиться удалось более чем 2,4 миллиону больных.
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В мире , Daily Mail , Швеция
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