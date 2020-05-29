Раскрыта причина ненависти Польши к России

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По мнению китайского СМИ, американцы используют Польшу для того, чтобы провоцировать Москву. После распада Организации Варшавского договора Польша стремится стать частью западного мира и всеми способами угодить США. Поэтому польская политика в отношении России носит откровенно враждебный характер.

В Польше все чаще проводятся учения НАТО , чего не могла не заметить Россия.

Авторы считают, что Россия не собирается терпеть недружественное поведение Варшавы и намерена принимать ответные меры. Так, несмотря на пандемию коронавируса, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные учения с участием Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии.

Китайские журналисты отмечают, что США отвели Польше «более активную роль прихвостня», чем другим странам Европы. В Польше даже готовы принять американское ядерное оружие, которое отказалась размещать Германия.

Издание считает, что Польше придется заплатить высокую цену за свое проамериканское поведение и стать главным полем битвы между двух сверхдержав.