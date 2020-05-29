Раскрыта причина ненависти Польши к России

Польша стала главным инструментом США в противостоянии с Россией, пишет китайское издание «Феникс». Пересказ статьи приводит «Военное обозрение».
По мнению китайского СМИ, американцы используют Польшу для того, чтобы провоцировать Москву. После распада Организации Варшавского договора Польша стремится стать частью западного мира и всеми способами угодить США. Поэтому польская политика в отношении России носит откровенно враждебный характер.
В Польше все чаще проводятся учения НАТО, чего не могла не заметить Россия.
Авторы считают, что Россия не собирается терпеть недружественное поведение Варшавы и намерена принимать ответные меры. Так, несмотря на пандемию коронавируса, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные учения с участием Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии.
Китайские журналисты отмечают, что США отвели Польше «более активную роль прихвостня», чем другим странам Европы. В Польше даже готовы принять американское ядерное оружие, которое отказалась размещать Германия.
Издание считает, что Польше придется заплатить высокую цену за свое проамериканское поведение и стать главным полем битвы между двух сверхдержав.
Как писал «Рамблер», ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в нарушении воздушных пространств других государств и в ведении агрессивной внешней политики.