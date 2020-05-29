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Лукашенко рассказал о политической стороне пандемии коронавируса 

News.ru 2 часа назад
В пандемии коронавируса только половину составляющей занимает сама болезнь, вторая половина — это политика. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства заговорил об этом во время посещения тракторного завода на территории Минска. По словам белорусского лидера, происходящее в мире — «больше, чем просто болезнь».
Болезнь занимает половину, может, и меньше. Всё остальное — это политика, — передаёт слова президента РИА Новости.
Белорусский лидер не стал уточнять, чьи именно политические задачи и каким образом выполняются на фоне пандемии COVID-19.
Как ранее писал NEWS.ru, СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, будут привлечены к ответственности, заявил Лукашенко.
По его словам, люди могут открыто выражать своё недовольство и любые мысли. Однако это не относится к блогерам и журналистам. Они должны проверять всю информацию.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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