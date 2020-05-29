Александр Лукашенко. В пандемии коронавируса только половину составляющей занимает сама болезнь, вторая половина — это политика. С таким заявлением выступил президент Белоруссии

Глава государства заговорил об этом во время посещения тракторного завода на территории Минска . По словам белорусского лидера, происходящее в мире — «больше, чем просто болезнь».

Болезнь занимает половину, может, и меньше. Всё остальное — это политика, — передаёт слова президента РИА Новости.

Белорусский лидер не стал уточнять, чьи именно политические задачи и каким образом выполняются на фоне пандемии COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о коронавирусной инфекции, будут привлечены к ответственности, заявил Лукашенко.

По его словам, люди могут открыто выражать своё недовольство и любые мысли. Однако это не относится к блогерам и журналистам. Они должны проверять всю информацию.