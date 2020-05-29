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Умер один из главных кинозлодеев Энтони Джеймс 

Мария Иванова 30 минут назад
Умер Энтони Джеймс
Фото: The Mirisch Corporation (1967)
В США на 78-году жизни скончался актер Энтони Джеймс, широкую известность которому принесли роли злодеев. Об этом сообщает Variety.
Актер скончался 26 мая в Массачусетсе. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием.
Джеймс родился 22 июля 1942 года в семье греческих иммигрантов. В 18-летнем возрасте он вместе с матерью переехал в Лос-Анджелес, чтобы заняться актерским мастерством. Деньги на оплату уроков они зарабатывали, убираясь в домах.
В кино он дебютировал в роли сотрудника закусочной в картине «Полуночная жара» 1967 года, позже фильм стал оскароносным. Variety отмечает, что благодаря внешнему виду — Джеймс был «долговязым, худощавым парнем, с грубым, лицом и сальными темными волосами» — его часто приглашали на роли злодеев.
Джеймс снялся в картинах «Исчезающая точка», «Голый пистолет 2 1/2», «Непрощенный», сериалах «Коломбо», «Звездный путь: следующее поколение», «Женаты и с детьми» и многих других.
Как писал «Рамблер», 9 мая на 73-м году жизни скончался американский актер Джино Сильва, сыгравший в картине «Лицо со шрамом».
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В мире , Энтони Джеймс , США
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