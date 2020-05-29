Умер Энтони Джеймс

Актер скончался 26 мая в Массачусетсе. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

Джеймс родился 22 июля 1942 года в семье греческих иммигрантов. В 18-летнем возрасте он вместе с матерью переехал в Лос-Анджелес, чтобы заняться актерским мастерством. Деньги на оплату уроков они зарабатывали, убираясь в домах.

В кино он дебютировал в роли сотрудника закусочной в картине «Полуночная жара» 1967 года, позже фильм стал оскароносным. Variety отмечает, что благодаря внешнему виду — Джеймс был «долговязым, худощавым парнем, с грубым, лицом и сальными темными волосами» — его часто приглашали на роли злодеев.

Джеймс снялся в картинах «Исчезающая точка», «Голый пистолет 2 1/2», «Непрощенный», сериалах «Коломбо», «Звездный путь: следующее поколение», «Женаты и с детьми» и многих других.

Как писал «Рамблер», 9 мая на 73-м году жизни скончался американский актер Джино Сильва, сыгравший в картине «Лицо со шрамом».