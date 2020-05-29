Экс-президент Украины пригрозил России 

Остановить агрессивные дела России в мире могут лишь жесткие действия международной коалиции. Об этом бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил изданию «Гордон».

Кравчук, как сообщал «Рамблер», — первый президент Украины. Он занимал эту должность в 1991-1994 годах. После этого он был депутатом Верховной рады Украины трех созывов, а после этого занимал различные почетные должности.

Сегодня он заявил, что в настоящее время Россия прямо участвует в шести войнах по всему миру. Кравчук назвал участие страны, которая обладает ядерным оружием, в войнах недопустимым.

«Потому что может произойти мировая катастрофа! Без преувеличения», — объяснил он.

По словам бывшего украинского президента, единственным способом остановить агрессивные дела властей России в мире является создание международной коалиции и применение ею жестких мер — введение полных финансово-экономических санкций и обеспечение полной политической и дипломатической изоляции.