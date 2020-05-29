Пражскому чиновнику прислали белый порошок

Инициатору установки памятника власовцам в Праге , старосте района Прага-Ржепорые Павлу Новотны прислали белый порошок. Об этом сообщает чешский портал Idnes.

Субстанцию обнаружили в конверте, который попал к Новотны. Тот вызвал полицию и специальное подразделение пожарной охраны: те увезли конверт, чтобы изучить его содержимое. Кто прислал это вещество, пока неизвестно.

Памятную доску солдатам Русской освободительной армии (РОА) Андрея Власова в Праге установили 1 мая. Стоимость мемориала составила 200 тысяч крон (восемь тысяч долларов).

российском МИД комментировали планы города по воздвижению памятника власовцам. Ведомство заверило, что это будет расценено как глумление над подвигом красноармейцев, погибших при освобождении города.

Андрей Власов — советский военачальник, который, попав в плен в 1942 году, пошел на сделку с нацистами и стал руководителем РОА. Эта военная организация состояла из советских военнопленных и эмигрантов. В мае 1945 года одна из дивизий армии освобождала Прагу от немецкого гарнизона. Однако в 1946 году Власова признали виновным в госизмене и повесили.