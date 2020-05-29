Китай будет вынужден принять контрмеры, если США продолжит политические манипуляции по Гонконгу , заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. По его словам, руководство страны намерено противостоять иностранному вмешательству в свои внутренние дела, сообщает ТАСС.

Ранее американские чиновники прокомментировали готовящийся к принятию китайский закон о нацбезопасности, который был разработан специально для Гонконга: проект документа предполагает запрет на подстрекательство на свержение центральной власти, а также на терроризм и вмешательство в дела региона извне.

В частности, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен отметил, что с помощью нововведения КНР планирует «поглотить» Гонконг, а госсекретарь США Майк Помпео спрогнозировал дальнейшую гибель автономии региона.

«Мы призываем США немедленно прекратить политические манипуляции по Гонконгу», — заявил на минувшем брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что если власти США продолжат полемику по «гонконгскому вопросу», то Китай будет вынужден принять «необходимые контрмеры».