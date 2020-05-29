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Китай пригрозил США контрмерами из-за Гонконга 

Павел Тиунов и ещё 10 22 минуты назад
Китай будет вынужден принять контрмеры, если США продолжит политические манипуляции по Гонконгу, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. По его словам, руководство страны намерено противостоять иностранному вмешательству в свои внутренние дела, сообщает ТАСС.
США и Китай передумали ссориться
Ранее американские чиновники прокомментировали готовящийся к принятию китайский закон о нацбезопасности, который был разработан специально для Гонконга: проект документа предполагает запрет на подстрекательство на свержение центральной власти, а также на терроризм и вмешательство в дела региона извне.
В частности, советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен отметил, что с помощью нововведения КНР планирует «поглотить» Гонконг, а госсекретарь США Майк Помпео спрогнозировал дальнейшую гибель автономии региона.
«Мы призываем США немедленно прекратить политические манипуляции по Гонконгу», — заявил на минувшем брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что если власти США продолжат полемику по «гонконгскому вопросу», то Китай будет вынужден принять «необходимые контрмеры».
Как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал высказывания американских чиновников, заявив, что их слова «пронизаны чувством собственного превосходства и чувством вседозволенности».
Комментарии 5
В мире , Видео , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Китай , США
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