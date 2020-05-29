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В мире коронавирус выявили у 5,8 млн человек 

Газета.Ru 2 часа назад
В мире коронавирус выявили у 5,8 млн человек
Фото: Reuters
В мире коронавирусную инфекцию выявили у 5 813 919 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
За последние 24 часа обнаружено 118 764 новых случая COVID-19.
Скончались от инфекции 360 332 человека, в том числе за минувшие сутки — 4 644.
Вылечились от болезни свыше 2,4 млн человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , ВОЗ
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