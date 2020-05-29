В мире коронавирус выявили у 5,8 млн человек 

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В мире коронавирусную инфекцию выявили у 5 813 919 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

За последние 24 часа обнаружено 118 764 новых случая COVID-19.

Скончались от инфекции 360 332 человека, в том числе за минувшие сутки — 4 644.

Вылечились от болезни свыше 2,4 млн человек.