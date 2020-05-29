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В Миннеаполисе объявили режим ЧС из-за беспорядков 

РИА Новости 3 часа назад
В Миннеаполисе объявили режим ЧС из-за беспорядков
Фото: © REUTERS / Eric Miller
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, говорится в распоряжении на сайте мэрии.
По мнению властей, жители и гости города находятся под угрозой "получения серьезных травм или смерти", а вероятность дальнейших беспорядков такова, что "требует принятия экстраординарных мер".
Указ поручает главе управления по чрезвычайным ситуациям города запросить необходимую помощь и ресурсы у ближайших городов и округов, властей штата и федеральных властей.
Ранее чрезвычайную ситуацию объявили и власти штата Миннесота, что давало возможность использовать дополнительные механизмы координации. Однако это было формальностью, так как на тот момент они уже были задействованы для борьбы с коронавирусом.
Кроме того, по запросу местных властей губернатор штата распорядился привлечь подразделения Национальной гвардии к обеспечению безопасности.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
В 2014 году и в последующие годы по США прокатилась волна общественного протеста в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции при различных обстоятельствах. Полицию критиковали за чрезмерное применение насилия и за предполагаемый расизм, поскольку часто афроамериканцы гибли от рук белых полицейских.
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Комментарии
В мире , ФБР , Миннеаполис
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