Саакашвили раскрыл опасность украинской «балканизации»

Об этом Сакаашвили рассказал во время конференции, которую организовала американская некоммерческая организация "Атлантический совет". В ходе выступления политик подчеркнул, что опасность заключается в том, что "отдельные регионы могут попасть под российское влияние".

"Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован", — приводит его слова телеканал "360".

Бывший губернатор Одесской области уверен, что "Россия получит выгоду от отсутствия реформ на Украине".

"Мы видим свидетельства этого и в открытых источниках информации, и в некоторых разведывательных данных", — заявил политик.

В начале мая стало известно, что Саакашвили получил новую должность — главы исполнительного комитета украинского Национального совета реформ.