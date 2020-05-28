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В Турции назвали дату открытия пляжей 

RusTurkey.com 1 час назад
В Турции назвали дату открытия пляжей
Фото: РИА Новости
Глава государства также сообщил о смягчении ряда других ограничительных мер, введенных властями в рамках противодействия распространению эпидемии.
Так, с 1 июня в Турции полностью снимается запрет на междугородние поездки.
Также с первого дня лета возобновляют работу курсы вождения, кафе, музеи и детские сады.
Помимо этого, с 1 июня к нормальному режиму работы возвращаются госслужащие, находящиеся в административном отпуске или переведенные на гибкую систему работы.
В свой речи глава государства отметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции действующие в Турции группы соцподдержки отозвались на более чем 6,24 млн обращений о помощи, поступивших от граждан.
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