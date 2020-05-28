В Турции назвали дату открытия пляжей 

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Глава государства также сообщил о смягчении ряда других ограничительных мер, введенных властями в рамках противодействия распространению эпидемии.

Так, с 1 июня в Турции полностью снимается запрет на междугородние поездки.

Также с первого дня лета возобновляют работу курсы вождения, кафе, музеи и детские сады.

Помимо этого, с 1 июня к нормальному режиму работы возвращаются госслужащие, находящиеся в административном отпуске или переведенные на гибкую систему работы.

В свой речи глава государства отметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции действующие в Турции группы соцподдержки отозвались на более чем 6,24 млн обращений о помощи, поступивших от граждан.