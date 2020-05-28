Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Египте за сутки зафиксировано рекордное число случаев коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
В Египте зафиксировано рекордное число случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
В Египте за сутки коронавирус подтвердился у 1 127 человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет минздрав страны.
Предыдущий наивысший показатель был отмечен 27 мая — 910 случаев. В последние две недели в стране наблюдается стремительный рост заболеваемости. 30 мая начнет действовать масочный режим.
Всего в стране коронавирусом заразились 20 793, скончались 845, выздоровели 5 359 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Газета.Ru: последние новости
Саакашвили предупредил об опасности "балканизации" Украины Саакашвили предупредил об опасности "балканизации" Украины Меркель: санкции в отношении РФ будут сохраняться без прогресса по Украине Меркель: санкции в отношении РФ будут сохраняться без прогресса по Украине На Украине не исключают ликвидации администраций ДНР и ЛНР На Украине не исключают ликвидации администраций ДНР и ЛНР
В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев захотел «выбить» РФ из космических программ США
Киев захотел «выбить» РФ из космических программ США
Раскрыт маршрут переброски самолетов ВКС РФ в Ливию
Раскрыт маршрут переброски самолетов ВКС РФ в Ливию
На полицейского напали в Москве
На полицейского напали в Москве
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Россия возмущена: Польша заплатит за свое поведение
Россия возмущена: Польша заплатит за свое поведение
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение