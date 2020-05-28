Байдену посоветовали оставаться в подвале 

Как отметил Роув в своей статье для издания, во время большинства своих публичных выступлений Байден допускает ряд сомнительных замечаний или не может ответить прямо и конкретно на вопросы, которые ему задают журналисты. Так, напомнил автор, в ходе своего интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви, известным под псевдонимом Charlamagne Tha God, бывший вице-президент заявил, что афроамериканцы, поддерживающие действующего президента США Дональда Трампа , не имеют права называть себя черными. При этом Байден не смог ответить на вопрос ведущего о том, что он может предложить чернокожим избирателям как политик, пустившись вместо этого в пространные размышления на тему своей популярности среди афроамериканцев.

В частности, Байден заявил, что смог получить на праймериз в штате Южная Каролина больше голосов избирателей, чем кто-либо другой, включая экс-президента Барака Обаму . Также он отметил, что представляет штат Делавэр, который является восьмым штатом в стране по числу проживающих там афроамериканцев, и уже на протяжении почти 40 лет получает голоса 96 процентов чернокожего населения штата. Однако, отметил автор Wall Street Journal, эти данные не только были озвучены не к месту, но еще и являются недостоверными. Так, Обама в 2008 году получил на праймериз в Южной Каролине 78 процентов голосов афроамериканцев, а Байден в 2020-м — всего 61 процент. Кроме того, Делавэр на самом деле занимает 33-е место среди американских штатов по численности черного населения.

Похожие путаные комментарии Байден давал и в более ранних интервью, например, когда его спрашивали о том, как он планирует привлечь избирателей и победить на выборах, находясь на самоизоляции в своем доме.

«Я ношу маску. У меня есть маска. У меня снаружи есть сотрудники секретной службы. Я выхожу на улицу. Они проходят тестирование. И кстати, я бью их по всем фронтам. 160 миллионов человек уже посмотрели шоу с моим участием», — заявил он журналистам.

Как отметил Роув, зачастую Байден говорит так, словно английский не является его родным языком. Кроме того, подобные ответы политика заставляют задуматься относительно того, насколько он подходит для должности президента.

«До тех пор, пока мистер Байден не сможет дать более четких и последовательных ответов, ему лучше оставаться в подвале, — заявил колумнист. — Возможно, главным девизом демократов в 2020-м может стать: "Чем меньше Байдена, тем лучше"».

23 мая Байден в ходе интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает действующего президента США Дональда Трампа.

«Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный», — отметил политик.

Спустя некоторое время он извинился за свое высказывание, признав, что не должен был быть таким умником и вести себя так бесцеремонно. После этого в СМИ развернулась дискуссия о том, насколько этот инцидент повлияет на шансы политика на победу на выборах.

В марте сообщалось, что 77-летний Байден вынужден вести политическую деятельность из подвала своего дома в штате Делавэр, где он самоизолировался из-за коронавируса. Изначально произведенный политиком контент раскритиковали за низкое качество, однако в дальнейшем бывшему вице-президенту удалось решить все технические проблемы и начать проводить регулярные прямые эфиры.