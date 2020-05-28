Умер самый старый мужчина на Земле 

Великобритании в возрасте 112 лет скончался Боб Уэйтон, признанный самым старым мужчиной на Земле.

Как сообщает РИА «Новости», Уэйтон умер в городе Алтон в южном графстве Хэмпшир. Мужчина страдал онкологическим заболеванием.

Уэйтон родился в 1908 году в городе Халл в Англии, но последние годы своей жизни провел в Алтоне. У него было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Титул старейшего мужчины в мире перешел к Уэйтону после смерти в феврале 2020 года 112-летнего жителя Японии Титэцу Ватанабэ.

Как сообщал «Рамблер», старейшим человеком в мире является 117-летняя японка Канэ Танака.