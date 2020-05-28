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Умер самый старый мужчина на Земле 

Вероника Полынина и ещё 2 23 минуты назад
Умер самый старый мужчина на Земле
Фото: Reuters
В Великобритании в возрасте 112 лет скончался Боб Уэйтон, признанный самым старым мужчиной на Земле.
Как сообщает РИА «Новости», Уэйтон умер в городе Алтон в южном графстве Хэмпшир. Мужчина страдал онкологическим заболеванием.
Уэйтон родился в 1908 году в городе Халл в Англии, но последние годы своей жизни провел в Алтоне. У него было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.
Титул старейшего мужчины в мире перешел к Уэйтону после смерти в феврале 2020 года 112-летнего жителя Японии Титэцу Ватанабэ.
Как сообщал «Рамблер», старейшим человеком в мире является 117-летняя японка Канэ Танака.
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В мире , Великобритания
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