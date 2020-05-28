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Трамп назвал коронавирус «подарком» из Китая 

Lenta.ru 1 час назад
Трамп назвал коронавирус «подарком» из Китая
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая». Об этом он написал в своем Twitter.
«Коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая, продолжает шагать по всей планете. Нехорошо!» — написал он.
14 мая Трамп уже пригрозил, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 Вашингтон может порвать отношения с Пекином. По его словам, такое решение привело бы к экономии 500 миллиардов долларов.
Пекин не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте президент США обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.
В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса на своей территории.
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В мире , Дональд Трамп , Китай , США
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