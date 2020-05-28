Картины Порошенко арестовали

По словам медиакоординатора музея, где были выставлены картины, следователь отказался отвечать на вопросы, а затем скрылся на машине без номеров.

Следователями Государственного бюро расследований Украины были арестованы 42 картины из коллекции экс-президента Петра Порошенко , выставленные в музее имени Ивана Гончара в Киеве.

«Представившись сотрудниками ГБР, издалека показали свои удостоверения директору музея Петру Ивановичу. Один из них представился следователем. Предъявил документ на арест 42 картин», — написала медиакоординатор музея Юлия Новосельцева в Facebook.

Также она уточнила, что на вопросы директора сотрудник отвечать отказался, после чего сел в машину без номеров и уехал, пишет ТАСС.

Незадолго до этого, Порошенко был вызван ГБР на допрос в рамках дела о «перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из картин всемирно известных художников».