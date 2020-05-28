Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине арестовали 42 картины, принадлежащие Порошенко 

ТК «Звезда» и ещё 6 14 часов назад
Картины Порошенко арестовали
Фото: Reuters
По словам медиакоординатора музея, где были выставлены картины, следователь отказался отвечать на вопросы, а затем скрылся на машине без номеров.
Следователями Государственного бюро расследований Украины были арестованы 42 картины из коллекции экс-президента Петра Порошенко, выставленные в музее имени Ивана Гончара в Киеве.
«Представившись сотрудниками ГБР, издалека показали свои удостоверения директору музея Петру Ивановичу. Один из них представился следователем. Предъявил документ на арест 42 картин», — написала медиакоординатор музея Юлия Новосельцева в Facebook.
Также она уточнила, что на вопросы директора сотрудник отвечать отказался, после чего сел в машину без номеров и уехал, пишет ТАСС.
Незадолго до этого, Порошенко был вызван ГБР на допрос в рамках дела о «перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из картин всемирно известных художников».
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
ТК «Звезда»: последние новости
Меркель: антироссийские санкции будут сохраняться в случае отсутствия прогресса по Украине Меркель: антироссийские санкции будут сохраняться в случае отсутствия прогресса по Украине В МИД Украины пригрозили уничтожить администрации ДНР и ЛНР В МИД Украины пригрозили уничтожить администрации ДНР и ЛНР Антонов: в НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий Антонов: в НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий
Комментарии 1
В мире , Вызов на допрос , Петр Порошенко , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Видео
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение