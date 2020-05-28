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Донбасс включили в план децентрализации Украины 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Донбасс включили в план децентрализации Украины
Фото: ТАСС
Перспективные планы по децентрализации Украины, утвержденные правительством, включают неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
«Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план», — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что децентрализация «фактически выходит на финишную прямую».
В марте вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в конституции, как это предполагается минскими соглашениями.
В декабре 2019-го президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменении конституции относительно децентрализации власти. Документ был получен парламентом и передан на рассмотрение. Вскоре он был раскритикован Россией и Западом. Зеленский отозвал законопроект, направив его на доработку. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что власти разработают новые конституционные поправки.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Алексей Резников , Верховная Рада , Республика Крым
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