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В Германии заговорили о новых санкциях против РФ 

Артём Кульша 36 минут назад
Правительство Германии оставляет за собой право принимать дальнейшие меры по делу о кибератаке на Бундестаг и к якобы причастному к ней гражданину России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Германии.
В Германии пожалели о санкциях против России
30 апреля 2015 года, как сообщал «Рамблер», сети Бундестага были подвергнуты кибератаке. В ее результате было похищено около 16 гигабайтов данных. В мае 2020-го Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина по делу о нападении.
По ее версии, атаку в интересах специальной службы иностранного государства совершила хакерская группа APT28, а Бадин принимал в ней участие, будучи действующим сотрудником военной спецслужбы ГРУ — Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.
«Правительство Германии оставляет за собой право принимать дальнейшие меры (по делу об атаке на Бундестаг. — Прим. ред.)», — сообщили сегодня в немецком МИДе.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что атака на Бундестаг мешает улучшению отношений страны с Россией.
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В мире , Видео , Дмитрий Бадин , Ангела Меркель , Бундестаг , Генштаб , МИД , ГРУ , Германия
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