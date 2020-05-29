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В мире число случаев коронавируса превысило 5,7 миллиона 

РИА Новости и ещё 23 2 часа назад
В мире число случаев коронавируса превысило 5,7 миллиона
Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,7 миллиона, более 357 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 107 740 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекций, скончались 4354 человека. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 701 337, количество летальных исходов — 357 688.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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