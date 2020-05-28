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На Украине учительницу оштрафовали за обнаженное фото в Viber 

Lenta.ru 43 минуты назад
На Украине учительницу оштрафовали за обнаженку в Viber
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
В Житомирской области Украины оштрафовали учительницу одной из сельских школ, которая по ошибке отправила в группу в Viber свою фотографию в обнаженном виде. Об этом сообщает «Страна.ua».
Инцидент случился еще 9 апреля. Поступок педагога возмутил некоторых участников группы, и они обратились в полицию. Через 10 дней суд рассмотрел протокол об административном правонарушении и признал действия учительницы мелким хулиганством.
Сама нарушительница объяснила, что хотела отправить свою фотографию дочери «с целью получения консультации у врача о проведении медицинского вмешательства». Педагога оштрафовали на 51 гривну.
Ранее Кировский районный суд Астрахани вынес приговор учительнице местной школы за секс и развратные действия со старшеклассником. Женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно, ей пять лет запретили заниматься преподаванием.
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