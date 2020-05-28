На Украине учительницу оштрафовали за обнаженку в Viber

В Житомирской области Украины оштрафовали учительницу одной из сельских школ, которая по ошибке отправила в группу в Viber свою фотографию в обнаженном виде. Об этом сообщает «Страна.ua».

Инцидент случился еще 9 апреля. Поступок педагога возмутил некоторых участников группы, и они обратились в полицию. Через 10 дней суд рассмотрел протокол об административном правонарушении и признал действия учительницы мелким хулиганством.

Сама нарушительница объяснила, что хотела отправить свою фотографию дочери «с целью получения консультации у врача о проведении медицинского вмешательства». Педагога оштрафовали на 51 гривну.

Ранее Кировский районный суд Астрахани вынес приговор учительнице местной школы за секс и развратные действия со старшеклассником. Женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно, ей пять лет запретили заниматься преподаванием.