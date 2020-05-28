Все новости на карте

«Рамблер» писал, что ранее Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Тогда, по данным прокуратуры, хакеры похитили 16 Гб данных с компьютеров немецких парламентариев, в том числе тысячи электронных писем канцлера Ангелы Меркель

Госсекретарь МИД Мигель Бергер в ходе беседы с российским послом от «имени федерального правительства самым жестким образом осудил хакерское нападение на Бундестаг», говорится в сообщении дипломатического ведомства.

«Посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина», — отмечается в сообщении.