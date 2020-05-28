МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева на беседу в связи с хакерской атакой на Бундестаг. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
«Рамблер» писал, что ранее Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Тогда, по данным прокуратуры, хакеры похитили 16 Гб данных с компьютеров немецких парламентариев, в том числе тысячи электронных писем канцлера Ангелы Меркель.
Госсекретарь МИД Мигель Бергер в ходе беседы с российским послом от «имени федерального правительства самым жестким образом осудил хакерское нападение на Бундестаг», говорится в сообщении дипломатического ведомства.
«Посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина», — отмечается в сообщении.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератаки. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Берлин не представил доказательств причастности России к этой хакерской атаке.