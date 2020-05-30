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В США участились случаи дискриминации азиатов 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
«Они злятся, и им страшно»: О новой дискриминации в США
Фото: JEENAH MOON / Reuters
Активисты сообщают о том, что на фоне пандемии значительно выросло число случаев проявления дискриминации по отношению к лицам азиатского происхождения. Об этом сообщает Reuters.
Ухудшению ситуации способствует не только тот факт, что коронавирус появился в Китае, но также и многочисленные противоречия между США и Поднебесной, в том числе по поводу статуса Гонконга.
«Когда из Китая делают врага, то и все люди, которые выглядят как китайцы, становятся врагами. Экономика идет ко дну, люди умирают. Они злятся, и им страшно, остальные еще больше хотят отыграться на американцах азиатского происхождения», — объясняет профессор Государственного Университета Сан-Франциско Рассел Джеунг (Russell Jeung).
По его данным, с 19 марта было зафиксировано более 1,8 тысячи случаев дискриминации, связанных с пандемией коронавируса. Из них 90 процентов носили расовый характер.
Ранее смерть чернокожего мужчины в результате действий полицейских вызвала беспорядки в американском городе Миннеаполис.
46-летнего охранника Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.
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Комментарии 9
В мире , Гонконг , Китай , США
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