Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине заявили о пройденном пике коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине заявили о пройденном пике коронавируса
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Вице-президент Национальной академии наук (НАН) Украины, академик Анатолий Загородний заявил, что пик заражения коронавирусом в стране пройден. Об этом сообщает Корреспондент.net.
Загородний отметил, что прогноз, обнародованный 13 марта, оправдался. Пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая. «Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно», — сказал академик.
Он добавил, что, согласно прогнозам, если бы карантин на Украине был введен всего на одну неделю позже, то заболеваемость оказалась бы выше в 3-4 раза.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц.
По последним данным, на Украине выявлены 22382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Умерли 669 пациентов, еще 8439 выздоровели.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В России предсказали болезни из-за масок и перчаток В России предсказали болезни из-за масок и перчаток
В мире , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ирина Шейк снялась в откровенной рекламе нижнего белья
Ирина Шейк снялась в откровенной рекламе нижнего белья
Ведущий Васильев отказал в помощи больной девочке
Ведущий Васильев отказал в помощи больной девочке
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР
На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение