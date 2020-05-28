На Украине заявили о пройденном пике коронавируса 

Вице-президент Национальной академии наук (НАН) Украины , академик Анатолий Загородний заявил, что пик заражения коронавирусом в стране пройден. Об этом сообщает Корреспондент.net.

Загородний отметил, что прогноз, обнародованный 13 марта, оправдался. Пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая. «Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно», — сказал академик.

Он добавил, что, согласно прогнозам, если бы карантин на Украине был введен всего на одну неделю позже, то заболеваемость оказалась бы выше в 3-4 раза.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц.

По последним данным, на Украине выявлены 22382 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Умерли 669 пациентов, еще 8439 выздоровели.