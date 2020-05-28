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Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 66 

РИА Новости и ещё 6 43 минуты назад
Число жертв коронавируса во Франции выросло на 66
Фото: © Доминик Бутен
Число жертв коронавируса во Франции за сутки увеличилось на 66 человек и составляет 28 662 человек, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"Умерли 28 662 человек, из них 18 326 — в больницах", — сообщает ведомство.
С начала эпидемии были госпитализированы 101 220 человек, из них 17 875 — в отделениях реанимации.
В настоящее время в больницах остаются 15 208 человек, тогда как неделю назад этот показатель составлял 17 583 человека. За сутки в больницы поступили 253 новых пациента с коронавирусом. В отделениях реанимации с тяжёлым течением болезни находятся 1429 человек, тогда как неделю назад в реанимации находились 1745 человек.
"Домой вернулись 67 191 человек", — отмечают в DGS.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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В мире , ВОЗ , Франция
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