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Цимбалюк ответил на выпад Соловьева, назвавшего его «пропагандистом нацистской машины» 

Газета.Ru 20 минут назад
«Могу только процитировать Путина»
Фото: РИА Новости
Украинский журналист Роман Цимбалюк ответил цитатой Владимира Путина на критику в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».
«В данном случае могу только процитировать президента Российской Федерации Владимира Путина, который несколько лет назад рассказывал о том, что его в питерских дворах учили: кто как обзывается, тот так и называется», — напомнил журналист.
Он уточнил, что скандальные высказывания Соловьева не следует воспринимать серьезно.
«Владимир Рудольфович не просто так один из самых оплачиваемых российских пропагандистов. Его задача — переводить акцент общественного внимания на те темы, которые не являются важными. Он с этим прекрасно справляется. Тут нужно отдать должное его профессионализму», — пояснил Цимбалюк.
Ранее Владимир Соловьев назвал украинского журналиста «пропагандистом нацистской машины». Подом для такого высказывания стал вопрос Цимбалюка пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о том, является ли утверждение, что Владимир Зеленский — «нацист», официальной позицией России.
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В мире , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Газета.Ru
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