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В Армении число случаев COVID-19 выросло до 8676 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 8676
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 460 и достигло 8676, еще семь человек скончались, сообщается в пятницу на сайте Минздрава.
В четверг власти республики сообщали о 8216 подтвержденных случаях и 113 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 8676 случаев коронавируса. Излечились 3297 пациентов. Скончались 120 человек", — уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 5214 пациентов, проведено 56042 теста, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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