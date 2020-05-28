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В Чехии за сутки выявили 36 случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Чехии за сутки выявили 36 случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Два дня подряд в Чехии не зарегистрировано ни одного случая смерти больных с коронавирусом, за последние сутки выявлено всего лишь 36 новых больных, сообщила в четверг утром пресс-служба минздрава республики.
"За последние два дня в Чехии не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, в среду прибавилось 36 человек с положительным результатом тестирования, в настоящее время лечение проходят около 2,4 тысячи человек, из них госпитализировано 154 человека, остальные лечатся в домашних условиях", — говорится в сообщении.
Всего с 1 марта, когда в Чехии были выявлены первые трое больных COVID-19, число заразившихся составило 9,08 тысяч человек, из них выздоровели 6,37 тысяч, скончались 317 человек.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Праге — 2,05 тысячи человек, из которых две трети уже выздоровели, скончались 94 жителя города. На каждые 100 тысяч жителей чешской столицы пришлось 158 зараженных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , Чехия
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