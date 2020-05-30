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Беспорядки в США распространились на 10 городов 

Свободная пресса и ещё 73 1 час назад
Беспорядки охватили несколько городов США
Фото: Reuters
Акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубых действий полицейских распространились на десять городов в Соединенных Штатах. В некоторых местах происходят стычки с полицией.
В Миннеаполисе объявили режим ЧС из-за беспорядков
Протестубщие вышли на улицы в Миннеаполисе, Атланте, Нью-Йорке, Альбукерке, Колумбусе, Хьюстоне, Финиксе, Сан-Хосе и Лас-Вегасе и других городах, сообщает в своих новостях информационное агентство Associated Press.
В ряде городов полиция уже применила слезоточивый газ. Происходят задержания наиболее агрессивных протестующих.
Ранее «СП» сообщала новость о том, что толпа протестующих вышла на улицы Атланты, штат Флорида.
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В мире , Массовые беспорядки , Ножевые ранения , Режим ЧС , Associated Press , США
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