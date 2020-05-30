Беспорядки охватили несколько городов США

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Акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубых действий полицейских распространились на десять городов в Соединенных Штатах . В некоторых местах происходят стычки с полицией.

Протестубщие вышли на улицы в Миннеаполисе, Атланте, Нью-Йорке, Альбукерке, Колумбусе, Хьюстоне, Финиксе, Сан-Хосе и Лас-Вегасе и других городах, сообщает в своих новостях информационное агентство Associated Press.

В ряде городов полиция уже применила слезоточивый газ. Происходят задержания наиболее агрессивных протестующих.

Ранее «СП» сообщала новость о том, что толпа протестующих вышла на улицы Атланты, штат Флорида.