«Исчезнут ягоды и звери»: экологи бьют тревогу 

Экологи заявили о серьезной угрозе исчезновения украинского Полесья из-за проекта Е-40. Об этом пишет «Обозреватель», перевод статьи которого опубликовало ИноСМИ.

По данным издания, над проектом Е-40 уже несколько лет работают Белоруссия, Украина и Польша. Он предусматривает создание водного пути, который будет пересекать реки Висла, Буг, Пена, Припять, Днепр и соединит порты польского Гданьска и украинского Херсона.

Также предусмотрено строительство инфраструктурных объектов, обеспечивающих проход судов 80 метров в длину, и в феврале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что проект вышел на стадию практической реализации.

При этом экологи считают, что его реализация приведет к тому, что Полесье, место обитания множества животных и птиц и последний антропогенный неизмененный регион, будет уничтожено.