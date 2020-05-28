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«Исчезнут ягоды и звери»: экологи бьют тревогу 

Алиса Селезнёва и ещё 1 45 минут назад
«Исчезнут ягоды и звери»: экологи бьют тревогу
Фото: РИА Новости
Экологи заявили о серьезной угрозе исчезновения украинского Полесья из-за проекта Е-40. Об этом пишет «Обозреватель», перевод статьи которого опубликовало ИноСМИ.
По данным издания, над проектом Е-40 уже несколько лет работают Белоруссия, Украина и Польша. Он предусматривает создание водного пути, который будет пересекать реки Висла, Буг, Пена, Припять, Днепр и соединит порты польского Гданьска и украинского Херсона.
Также предусмотрено строительство инфраструктурных объектов, обеспечивающих проход судов 80 метров в длину, и в феврале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что проект вышел на стадию практической реализации.
При этом экологи считают, что его реализация приведет к тому, что Полесье, место обитания множества животных и птиц и последний антропогенный неизмененный регион, будет уничтожено.
«Исчезнут ягоды и звери, будут вспыхивать пожары из-за возгорания торфа, после чего постоянно будут возникать песчаные бури», — пояснил белорусский эколог Иван Парникоза, усомнившись в востребованности этого водного пути.
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В мире , InoSMI.Ru
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