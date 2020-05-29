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В Индии обезьяны украли кровь зараженную COVID-19 

Русская Планета и ещё 16 57 минут назад
В Индии обезьяны украли зараженную COVID-19 кровь
Фото: Reuters
Стая обезьян в Индии напала на медика и отобрала образцы крови, которые дали положительный результат на вирус COVID-19.
Нападение произошло на этой неделе, на территории государственного медицинского колледжа в Мееруте.
«Обезьяны взяли и сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение … мы вынуждены были взять новые образцы», — сообщил агенству Reuters сотрудник колледжа.
Власти заявили, что дальнейшая судьба пробирок с зараженной кровью им неизвестна. Люди, проживающие рядом с местом инцидента, опасаются, что обезьяны могут принести зараженные материалы в жилые районы.
Обезьяны все чаще появляются в густонаселенных точках в Индии и создают беспорядки, даже нападая на людей. Экологи утверждают, что разрушение естественной среды обитания является основной причиной перемещения животных в городские районы.
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В мире , Мигранты , Reuters , Индия
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