На Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах

Власти Гаити усилили санитарный контроль в тюрьмах страны после выявления у заключенных симптомов, напоминающих заболевание коронавирусом нового типа, сообщает местный информационный портал Alter Presse.

По его данным, в исправительных учреждениях были ужесточены меры санитарно-эпидемиологической безопасности с целью сдержать распространение инфекции среди заключенных. Отмечается, что в одной из тюрем города Жакмель на южном побережье страны с начала вспышки COVID-19 запрещены все визиты. Несмотря на ограничительные меры, у 133 из 509 содержащихся в исправительном учреждении заключенных наблюдаются симптомы, которые бывают при заражении коронавирусом. В частности, речь идет о жаре и головной боли.

На прошлой неделе президент страны Жовенель Моиз продлил на два месяца действие режима чрезвычайной ситуации и заявил об обязанности граждан носить маски в общественных местах.