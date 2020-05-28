В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа

Полторы тысячи обитательниц города-борделя Даулатдия в Бангладеш вынуждены голодать из-за отсутствия клиентов, сообщает CNN. Местные власти приняли решение закрыть публичные дома на время угрозы распространения коронавируса.

Проституция в Бангладеш была легализована 20 лет назад. В результате местечко Даулатдия, где дальнобойщики ожидают переправы по направлению к столице государства, сформировался один из крупнейших борделей в мире.

Отмечается, что здесь принимают клиентов около полутора тысяч проституток, которые с недавних пор пребывают в бедственном положении: девушкам нечего есть из-за введенного в стране запрета на работу публичных домов. Ограничения связаны с пандемией коронавируса.

Многие «ночные бабочки» в Даулатдии имеют детей. Семьи проституток голодают. По словам одной из них, если в ближайшее время не решится вопрос с пропитанием, многие умрут.

«Каждый день мы молимся, чтобы коронавирус исчез», — цитирует издание слова своей собеседницы.

Примечательно, что местные власти уже организовывали доставку гуманитарной помощи проституткам, однако мешков с рисом на всех не хватило.

На днях стало известно, что премьер-министр Бангладеш поручил выдать двумстам жительницам Даулатдии по 30 долларов. О поддержке остальных женщин пока ничего не известно.