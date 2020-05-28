Как писал «Рамблер», ранее Гиркин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону . После этого Бородай назвал бывшего соратника «психически неустойчивой личностью». Гиркин в ответ заявил, что Бородай в ДНР развлекался, а сам он — воевал, и назвал Бородая мерзавцем.

По мнению Бородая, в интервью Гордону Гиркин пытался скрыть обиду на российскую власть и на своих соратников. Бородай заявил, что они с Гиркиным были друзьями, но теперь они — заклятые враги.

Бородай отметил, что Стрелков пользовался его непосредственным покровительством до событий в Донбассе.

«Я ему сам платил зарплату в течение нескольких лет, не такую маленькую. <…> Долларов 500 в месяц, что по тем временам были неплохие деньги», — отметил Бородай.

По его словам, позже Гиркин нашел в ДНР 20-летнюю девушку, которая позже стала его женой. Бородай отметил, что бывшую супругу Гиркин «кинул».

«Точнее, выкинул из московской квартиры вместе с двумя детьми-инвалидами. Его собственными детьми. И под предлогом безопасности поселил их в сарай, находящийся в Ростовской области в пяти километрах от границы с Украиной», — заявил он.

Бородай заявил, что позже сам нашел человека, который создал для детей Гиркина нормальные условия жизни.