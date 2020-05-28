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Бородай: Стрелков бросил жену и детей-инвалидов в сарае 

Мария Иванова 21 минуту назад
Бывший глава ДНР Александр Бородай заявил, что экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) бросил жену и детей с инвалидностью ради молодой девушки. Об этом он рассказал в интервью «Царьграду».
Как писал «Рамблер», ранее Гиркин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. После этого Бородай назвал бывшего соратника «психически неустойчивой личностью». Гиркин в ответ заявил, что Бородай в ДНР развлекался, а сам он — воевал, и назвал Бородая мерзавцем.
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По мнению Бородая, в интервью Гордону Гиркин пытался скрыть обиду на российскую власть и на своих соратников. Бородай заявил, что они с Гиркиным были друзьями, но теперь они — заклятые враги.
Бородай отметил, что Стрелков пользовался его непосредственным покровительством до событий в Донбассе.
«Я ему сам платил зарплату в течение нескольких лет, не такую маленькую. <…> Долларов 500 в месяц, что по тем временам были неплохие деньги», — отметил Бородай.
По его словам, позже Гиркин нашел в ДНР 20-летнюю девушку, которая позже стала его женой. Бородай отметил, что бывшую супругу Гиркин «кинул».
«Точнее, выкинул из московской квартиры вместе с двумя детьми-инвалидами. Его собственными детьми. И под предлогом безопасности поселил их в сарай, находящийся в Ростовской области в пяти километрах от границы с Украиной», — заявил он.
Бородай заявил, что позже сам нашел человека, который создал для детей Гиркина нормальные условия жизни.
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В мире , Видео , Александр Бородай , Игорь Гиркин , Дмитрий Гордон , Царьград ТВ
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