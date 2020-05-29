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В Косово суд разрешил формировать новое правительство 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
В Косово суд разрешил формировать новое правительство
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Конституционный суд (КС) самопровозглашенной республики Косово признал законным формирование нового правительства без проведения досрочных выборов.
Ранее косовский парламент выразил недоверие правительству лидера движения "Самоопределение" Альбина Курти. В конце апреля президент Косово Хашим Тачи вручил мандат на формирование нового кабмина замглавы Демократического союза Косово (ДСК) Авдулаху Хоти. Однако движение смещенного с премьерской должности Курти потребовало от КС в Приштине оценить законность действий Тачи. С их точки зрения отставка правительства должна была повлечь досрочные выборы.
"Суд единодушно решил, что оспариваемый указ президента соответствует 2-му параграфу статьи 82 конституции, при этом вотум недоверия правительству не означает обязательного роспуска парламента", — говорится в заявлении на сайте косовского КС.
Согласно законодательству, Хоти должен был в течение 15 дней предложить новый состав и программу правительства на утверждение парламенту самопровозглашенной республики.
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