В Косово суд разрешил формировать новое правительство 

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Конституционный суд (КС) самопровозглашенной республики Косово признал законным формирование нового правительства без проведения досрочных выборов.

Ранее косовский парламент выразил недоверие правительству лидера движения "Самоопределение" Альбина Курти. В конце апреля президент Косово Хашим Тачи вручил мандат на формирование нового кабмина замглавы Демократического союза Косово (ДСК) Авдулаху Хоти. Однако движение смещенного с премьерской должности Курти потребовало от КС в Приштине оценить законность действий Тачи. С их точки зрения отставка правительства должна была повлечь досрочные выборы.

"Суд единодушно решил, что оспариваемый указ президента соответствует 2-му параграфу статьи 82 конституции, при этом вотум недоверия правительству не означает обязательного роспуска парламента", — говорится в заявлении на сайте косовского КС.

Согласно законодательству, Хоти должен был в течение 15 дней предложить новый состав и программу правительства на утверждение парламенту самопровозглашенной республики.