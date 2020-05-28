США накажут Китай за притеснения мусульман

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Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Впервые одному конгрессмену разрешалось голосовать от имени нескольких своих однопартийцев. Таким образом проголосовал 71 демократ, передает ТАСС.

Инициатором законопроекта стал сенатор Марко Рубио . Закон позволит вводить санкции против китайских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман. Китайским чиновникам могут отказать в визах и заморозить их средства в США.

В мае США внесли в черный список девять китайских организаций, которые, как считает американская сторона, причастны к нарушениям пра в человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в телефонном разговоре заявили, что Китай «должен соблюдать обязательства» по специальному административному району Сянган (Гонконг) в рамках Объединенной китайско-британской совместной декларации. Как сообщила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, Вашингтон и Лондон «согласились в том, что международное сообщество должно поддержать Гонконг и отреагировать на разрушение Пекином автономии Гонконга».

Напомним, Помпео заявил Конгрессу США, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.