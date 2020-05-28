Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 33 минуты назад
США накажут Китай за притеснения мусульман
Фото: ИТАР-ТАСС
Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Впервые одному конгрессмену разрешалось голосовать от имени нескольких своих однопартийцев. Таким образом проголосовал 71 демократ, передает ТАСС.
Инициатором законопроекта стал сенатор Марко Рубио. Закон позволит вводить санкции против китайских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман. Китайским чиновникам могут отказать в визах и заморозить их средства в США.
Документ уже получил поддержку Сената США. Теперь его направят на подпись президенту страны Дональду Трампу.
В мае США внесли в черный список девять китайских организаций, которые, как считает американская сторона, причастны к нарушениям пра в человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в телефонном разговоре заявили, что Китай «должен соблюдать обязательства» по специальному административному району Сянган (Гонконг) в рамках Объединенной китайско-британской совместной декларации. Как сообщила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, Вашингтон и Лондон «согласились в том, что международное сообщество должно поддержать Гонконг и отреагировать на разрушение Пекином автономии Гонконга».
Напомним, Помпео заявил Конгрессу США, что Гонконг более не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель призвала придать «новые импульсы» отношениям с Россией Меркель призвала придать «новые импульсы» отношениям с Россией Аккаунт главы ДНР в Twitter взломали Аккаунт главы ДНР в Twitter взломали Госдеп предсказал Турции «предательство» Россией Госдеп предсказал Турции «предательство» Россией
Комментарии
В мире , Азия , Конфликты , США , Законопроекты , Санкции США , Майкл Помпео , Марко Рубио , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Конгресс США , Сенат США , ИТАР-ТАСС , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Смерть американца при задержании вызвала протесты в США
Смерть американца при задержании вызвала протесты в США
«Копыта откинет»: Куклачев описал коронавирус у кошек
«Копыта откинет»: Куклачев описал коронавирус у кошек
НАСА поменяло астронавта в экипаже «Союза»
НАСА поменяло астронавта в экипаже «Союза»
Описано действие вакцины от коронавируса
Описано действие вакцины от коронавируса
Видео
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение